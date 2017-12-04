مدرب مصر يرفض الاستعداد في الإمارات

القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

تمسك الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم بإقامة معسكر الإعداد الختامي، الذي يسبق المونديال مباشرةً في أجواء أوروبية وليست عربية.

وعلمت "الرياضية" أن كوبر رفض عرضاً قدمه الاتحاد المصري للعبة يقضي بإقامة المعسكر الأخير، قبل السفر إلى روسيا، في الإمارات، مرجعاً رفضه إلى رغبته في إحداث حالة تأقلم بين اللاعبين والجو الأوروبي القريب من أجواء روسيا، وهو ما لن يتوافر في حال إقامة المعسكر في أي من الدول العربية، خصوصاً أن الأخيرة ستعيش في تلك الفترة أجواء شهر رمضان.

والمنتخب المصري في المجموعة الأولى للبطولة، بجانب نظيره السعودي والمنتخبين الروسي والأوروجوياني.

ويعود كوبر إلى القاهرة غداً، الأربعاء، قادماً من روسيا، وبرفقته إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، ومحمود فايز المدرب المساعد، وذلك بعد الاستقرار على برنامج المنتخب في روسيا، والتعرف على أماكن الإقامة وملاعب المباريات والتدريب.

ويُنتظَر أن يقدم الأرجنتيني، الخميس، تقريره إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، لاعتماده، وكذلك للاستقرار على برنامج المعسكرات التحضيرية والمباريات الودية.

وبعد حضور قرعة المونديال الجمعة الماضي، بقِيَ كوبر ومعاونوه عدة أيام في روسيا للوقوف على ترتيبات إقامة المنتخب المصري هناك الصيف المقبل.