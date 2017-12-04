معسكر إعدادي لحكام المونديال

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حالياً معسكراً إعدادياً، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للحكام الذين اختيروا لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة، وعددهم 36، بينهم أسماء شهيرة كالإسباني ماتيو لاهوز والإيطالي جيانلوكا روتشي.

وبين الحكام الموجودين في المعسكر السعودي فهد المرداسي.

وتضم قائمة المختارين 4 حكام عرب آخرين هم الإماراتي محمد عبدالله، والبحريني نواف شكر الله، والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي شريف.

وتتألف القائمة من 10 حكام أوروبيين، و6 آسيويين، و6 أفارقة، و6 من أمريكا الشمالية، و6 من أمريكا الجنوبية، و2 من أوقيانوسيا. وتحتضن أبوظبي كأس العالم للأندية خلال الفترة بين 6 و16 ديسمبر الجاري.