عين الأخضر على سيناريو الأفارقة

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

سيعيد المنتخب السعودي إلى الأذهان ذكريات افتتاح مونديالي 1990 و2002 إذا تمكن من تحقيق المفاجأة بالفوز على المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018.

ورغم أن المنتخب الروسي ليس في قوة الأرجنتين وفرنسا، إلا أن الفوز عليه في المباراة الأولى وبين جمهوره سيكون له وقع الصاعقة على المضيف.

ويستذكر متابعو المونديالات صاعقتي 1990 حين فازت الكاميرون على الأرجنتين بهدف نظيف، و2002 حين فازت السنغال على فرنسا بالنتيجة ذاتها. وسيكون على الأخضر التحلي بالروح نفسها لتحقيق مفاجأة جديدة.

ويواجه الأخضر منتخب روسيا في 14 يونيو المقبل على ملعب لوجنكي في العاصمة موسكو.

ومنذ نسخة 2006، لم يعد حامل اللقب يفتتح البطولة، بل بات المنتخب المضيف.

وفي نسخة 2014، تغلبت البرازيل على كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف.