قادة ميدانيون في المجموعة الأولى

| Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

تضم منتخبات المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم عناصر خبرة عدّة عُرِفَت بمردودها القوي دولياً ومحلياً.

وتلعب هذه العناصر دور القائد في الميدان، أو في الخطوط التي تلعب فيها، حتى لو كان بعضها لا يحمل شارة القيادة.







زيركوف .. جناح خبير



في تشكيلة المنتخب المضيف روسيا، يبرز الجناح الخطير يوري زيركوف كعنصر حاسم في صناعة الهجمات فضلاً عن أدواره الدفاعية.

زيركوف يبلغ من العمر 34 عاماً، ويلعب حالياً في صفوف نادي زينيت الروسي، وله 80 مشاركة دولية سجل خلالها هدفين. واشتُهِرَ الجناح الأيسر القوي حينما انضم إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي بين عامي 2009 و2011 قادماً من سسكا موسكو الروسي.



جودين .. صخرة الدفاع



يعد دييجو جودين أحد أفضل المدافعين في أوروبا، وهو قائد لمنتخب أوروجواي ولفريقه أتلتيكو مدريد الإسباني. علاوةً على صلابته الدفاعية، يتمتع اللاعب بالقدرة على تسجيل الأهداف برأسياته التي كانت حاسمة في مناسبات عدة.

برز جودين في الفترة بين 2007 و2010 مع فريق فياريال الإسباني، قبل أن يتوهج مع أتلتيكو مدريد منذ 2010 حتى الآن. ومشاركاته الدولية 114 أحرز خلالها 8 أهداف.



الحضري .. سد عال



إذا انضم عصام الحضري، كما هو متوقع، إلى تشكيلة مصر في المونديال، فإنه سيصبح أكبر لاعب على الإطلاق شارك في منافسات كأس العالم.

وعندما يحل الكأس في الصيف المقبل، فسيكون "السد العالي" قد تجاوز الـ 45 من عمره.

الحضري بدأ مشاركاته الدولية، وعددها 156، عام 1996، ومنذ ذلك الحين لم يغب، إلا قليلاً، عن منتخب بلاده.





تيسير .. الثابت



يُعرَف تيسير الجاسم بمستواه الثابت على مدى سنوات، ما أهله للبقاء في دائرة اختيارات مدربي المنتخب السعودي حتى مع تقدمه في العمر.

الجاسم بدأ مسيرته الدولية قبل 13 عاماً، ولا يزال مرشحاً للعب أدوار مهمة مع الأخضر الذي مثّله في 122 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفاً، وهو من لاعبي الوسط الهدافين، إذ بلغت أهدافه مع ناديه الأهلي الـ 60.