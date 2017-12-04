الهلال والأهلي ينتظران قرعة دوري الأبطال

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب وحمد الصويلحي | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

كشفت لـ"الرياضية" مصادر في اتحاد القدم، أن وفداً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيزور السعودية نهاية ديسمبر الجاري، لمناقشة الحلول المناسبة للمباريات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب وتجمع الأندية السعودية والقطرية.

وأوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحادات السعودية والإمارات وقطر البحث مع حكوماتها للسماح لها بسفر منتخبات وأندية كرة القدم فيما بينها.

وكان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي قرر في الـ 28 من نوفمبر الماضي الاستمرار على النظام الحالي لخوض المباريات بطريقة الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا 2018.

من جهة أخرى، ينتظر فريقا الهلال والأهلي "ممثلا الأندية السعودية" في دوري أبطال آسيا 2018 ما ستسفر عنه القرعة، التي ستجرى يوم غد الأربعاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسينطلق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في الـ 12 من فبراير 2018، على أن يكون النهائي في الثالث من نوفمبر 2018 "ذهاباً" في شرق القارة الآسيوية، فيما ستكون مباراة الإياب في غرب القارة.

وكانت مشاركة الأندية السعودية اقتصرت على ناديي الهلال والأهلي، بعد أن تعذر على ناديي الاتحاد والنصر "ثالث ورابع الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي" الحصول على الرخصة الآسيوية، إضافة إلى ناديي الرائد والشباب اللذين حلا في المرتبتين الخامسة والسادسة.

وتنص لوائح البطولة الآسيوية على منح الفرصة لصاحب المرتبة الأولى حتى السادسة للمشاركة في البطولة، ما عدا ذلك لا يتم السماح لها.

من جهة أخرى، غادر مساء أمس إلى كوالالمبور وفد رسمي من نادي الهلال لحضور القرعة، والمشاركة في ورش عمل الاتحاد الآسيوي المتعلقة بمناقشة تفاصيل البطولة، ويتكون الوفد من: المهندس عبد الرحمن النمر نائب الرئيس، وفيصل الفرشان المنسق الإداري للفريق، وعبد العزيز الثنيان عضو المركز الإعلامي.