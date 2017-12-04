الانضباط تغرم الاتحاد وتوقف مدرب الشباب

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي الاتحاد 10,000 ريال، لحصول 6 من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم على 6 بطاقات صفراء، أمام الاتفاق ضمن الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين، كما قررت إيقاف الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق الشباب مباراة واحدة وتغريمه 10,000 ريال، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد مساعد مدرب فريق التعاون ضمن الجولة الـ 12.

كما أصدرت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس القرارات التالية.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي الفيصلي وسام سويد "مباراة واحدة" وتغريمه 10,000 ريال، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الباطن ضمن دوري المحترفين.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي الحجاز هاني الغامدي "ستة أشهر" وتغريمه 15,000 ريال، لاعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام الصقور ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية بسلوك مشين.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي الجبلين فيصل القحطاني "4 مباريات" وتغريمه 10,000 ريال، لتلفظه على الحكم المساعد الأول، أمام العدالة ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي ضمك وليد سحاري "4 مباريات" وتغريمه 20,000 ريال، لتلفظه على حكم مباراة فريقه أمام الوطني ضمن بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى للمحترفين.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي الخلود طارق العواد "مباراتين" وتغريمه 5,000 ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب فريق البدائع ضمن تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ـ إيقاف لاعب فريق نادي البدائع هيثم العسيمي "مباراتين" وتغريمه 5,000 ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا ضد لاعب فريق الخلود ضمن تصفيات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ـ إيقاف طبيب فريق نادي الخليج مؤيد الضاحي "4 مباريات" وتغريمه 20,000 ريال، لتلفظه واعتراضه على حكم مباراة فريقه أمام الشعلة ضمن بطولة دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى للمحترفين.