أندية الأولى تتراجع عن المقاطعة

الدمام ـ أحمد الداود | Tuesday, 05 December 2017 - 00:00 am

غيّر عدد من أندية دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى موقفه من مقاطعة الجمعية العمومية لاتحاد القدم، المقرر انعقادها الخميس المقبل، وذلك بعد أن كانت قد وافقت على مقترح ناديي ضمك والنجوم بالمقاطعة. وجاء التراجع بعد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء في مجموعة التواصل، وفيها شدد البعض على أن الغياب لن يكون مجدياً، وأن الأفضل هو رفع الصوت داخل الجمعية العمومية وتجديد المطالب بصرف المستحقات المالية، إضافة إلى إنهاء حالة "التجاهل" من اتحاد القدم للدوري وأهميته والأندية التي تلعب فيه.

وتعيش أندية الدرجة الأولى أوضاعاً حرجة، خاصة وأن كل المؤشرات توحي بعدم قدرة الكثير منها على تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، عدا نادي الخليج، كما أن أغلبها لم يسلم الرواتب منذ أكثر من ستة أشهر.