كومباني: قمة مانشستر هي الأهم في العالم

مانشستر - رويترز | Tuesday, 05 December 2017 - 14:00 pm

أكد فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي، أن مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد هي الأهم في الموسم، وأن نفس الشعور كان سيتملكه حتى لو لم تكن المنافسة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسيوسع سيتي المتصدر الفارق إلى 11 نقطة، لو خرج بالانتصار على يونايتد صاحب المركز الثاني في أولد ترافورد يوم الأحد المقبل.



لكن كومباني، الذي سجل هدف فوز سيتي على يونايتد خلال موسم التتويج بلقب الدوري في 2012، أكد أن التنافس بين الغريمين أكبر من مجرد حصد النقاط في الجدول.



وقال المدافع البالغ عمره 31 عاماً شبكة سكاي سبورتس: "بالنسبة لي مباراة القمة أهم من أي شيء آخر، ينصب تركيزنا كاملاً على القمة".



وأضاف: "يحب المدربون واللاعبون التقليل من أهمية ذلك لكني لا أهتم، مباراة القمة في الوقت الحالي هي الأهم في العالم بالنسبة لي".



وتابع: "هذا الأمر لا يتعلق بمركزنا، وإذا كنا بحاجة إلى نقطة واحدة أو ثلاث نقاط، لا أهتم بذلك، نحن نحتاج إلى أن نضمن مغادرة المكان برؤوس مرفوعة".



واعترف كومباني برغبة بعض اللاعبين في تجنب التعرض للضغوط المحيطة بمباراة القمة المحلية.



وقال المدافع البلجيكي: "أعتقد أنه من الطبيعي للبعض محاولة تقليل مستوى التوقعات قليلاً، لأن هذا ربما يجعل الأمور أسهل في التعامل مع الضغوط، لكن بالنسبة لي فأنا أكون سعيداً بالتعامل مع الضغوط".



وأضاف: "أستمتع بالأمر وبشكل أكبر من أي شخص آخر، وأنا سعيد بقول إن مباراة القمة أهم من أي مباراة أخرى، لا أهتم بما يقوله أي شخص آخر".



وفاز سيتي 2-1 في أولد ترافورد الموسم الماضي قبل أن يتعادل الفريقان بدون أهداف في ملعب الاتحاد.