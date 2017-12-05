زيدان: يجب أن تحترموا رونالدو

مدريد - رويترز | Tuesday, 05 December 2017 - 15:09 pm

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق المزيد من الاحترام، وأبدى مساندته لقائد البرتغال في الظهور بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم بعد أسوأ بداية له في الدوري.



وسجل رونالدو هدفين في عشر مباريات في الدوري، وتعرض لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية عقب أدائه خلال التعادل سلبياً مع أتليتيك بيلباو يوم السبت الماضي، ليظل الفارق بين حامل اللقب وبرشلونة المتصدر 8 نقاط.



ومن المتوقع أن يتوج رونالدو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بعد غدٍ الخميس عقب قيادته ريال مدريد للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، عندما سجل ثلاثة أهداف في شباك بايرن ميونيخ في دور الثمانية ثم ثلاثية أخرى في مرمى أتليتيكو مدريد في قبل النهائي وثنائية في الفوز 4-1 على يوفنتوس في النهائي.



وفي حال فوزه بالجائزة سيعادل رقم ليونيل ميسي المتوج باللقب خمس مرات في تاريخه.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل استضافة بروسيا دورتموند غداً الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو يستحق احتراماً أكبر، لأنه لاعب كبير، وعندما لا تسير الأمور معه بشكل جيد الجميع يتحدث عنه".



وأضاف الفرنسي: "النادي والجماهير التي تحب رونالدو تدرك ما يفعله، الموسم الماضي قدم أداءٍ استثنائياً، نحن في منتصف الموسم ولا يزال أمامنا ستة أشهر متبقية على نهايته، ستة أشهر وقت طويل للغاية لرونالدو".



وقدم رونالدو مستويات عالية في بطولة دوري الأبطال التي يتصدر قائمة هدافيها بثمانية أهداف في خمس مباريات، وفي طريقه ليصبح هداف البطولة للعام السادس على التوالي.