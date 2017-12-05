اتحاد القدم الإماراتي يوقف مارادونا 4 مباريات

دبي - الفرنسية | Tuesday, 05 December 2017 - 16:09 pm

أوقف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الأرجنتيني دييجو مارادونا أربع مباريات وغرمه 8 ألاف درهم، وذلك بتهمة محاولة الاعتداء على الحكم خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.



ويدرب مارادونا صاحب 57 عاماً فريق الفجيرة منذ مايو 2017، حيث قاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور أربع مباريات من المسابقة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن اتحاد كلباء وبني ياس.



وكان الفجيرة تعادل مع بني ياس 1-1 في نوفمبر في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.



وقال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: "عقاب مارادونا بالإيقاف أربع مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم، وقد استمعنا إلى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس الذي أكد واقعة تصرف المدرب الأرجنتيني تجاه الحكم".