عدنا إلى مكاننا الطبيعي

الرياض - حمد الصويلحي | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

أكد فهد المفرج مدير الكرة في فريق الهلال الأول لكرة القدم، أن فريقهم عاد إلى مكانه الطبيعي متصدرا الدوري بعد الفوز على الرائد أمس بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أن مواجهة الأمس لم تكن سهلة، لكن وفقنا واللاعبون سهلوها، وحققنا انتصارا وثلاث نقاط وثلاثة أهداف بأقل مجهود وسط غياب عناصر أساسية أجنبية ومحلية، لكن البديل كان جاهزا كالمعتاد.

وقال المفرج عقب نهاية المباراة: "البطولة الآسيوية حدث كبير ومهم للرياضة السعودية ككل وليس الهلال فقط، نحن خسرنا البطولة، لكن العمل والإعداد لم يكن لبطولة واحدة فقط بل لموسم كامل، نملك لاعبين قادرين على السير بالفريق بنجاح حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "جميعنا اكتسب الخبرة، تعلمنا من أخطاء الماضي، واللاعبون يعون أهمية المرحلة المقبلة لبقية البطولات وليس آسيا فقط".

وأوضح المفرج أن الهلال سينتقل لخوض مبارياته على ملعب الفريق الجديد في ملعب جامعة الملك سعود مطلع يناير المقبل.