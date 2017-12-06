بوناميجو يفاجئ القدساويين

الدمام - حماد الدوسري | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

قرر البرازيلي باولو بوناميجو مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم تقديم تمرين الفريق إلى الرابعة عصرا طوال الأسبوع المقبل في خطوة مفاجئة للقدساويين، خصوصا أن مباراة الفريق أمام النصر ستكون مساء وتحديدا عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وكان الفريق قد واصل تحضيراته أمس الثلاثاء بمشاركة جميع اللاعبين، ركز خلالها البرازيلي بوناميجو على كيفية المراقبة اللصيقة لمفاتيح اللعب في نادي النصر وبالتحديد فوزير وليوناردو، وطالب لاعبي خط الوسط بمساندة ظهير الجنب، قبل أن يختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب، ركز فيها على التسديد من بعيد المتحرك والثابت.