جوستافو يسارع إلى إصلاح خلل النصر

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

يعود الثنائي وليد عبدالله وحسن الراهب لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم إلى تدريبات فريقهما اليوم الأربعاء، وذلك بعد الإجازة الـ24 ساعة التي منحها الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب الفريق بعد التعادل مع فريق الباطن أمس الأول في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يعقد المدرب اجتماعا مع لاعبي فريقه قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أخفت مستواهم الحقيقي في مباراة حفر الباطن، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وظهر الاستياء على ملامح المدرب خلال المؤتمر الصحفي من المستوى الذي قدمه بعض لاعبي الفريق، حيث يسعى إلى إصلاح كل الخلل في التدريبات المقبلة.

وكان لاعبو النصر قد ظهروا في مواجهات التعاون والاتحاد والرائد والفتح بمستويات مغايرة عن تلك التي كانوا عليها قبل التعاقد مع جوستافو كونتيروس، حيث كسب المواجهات بكم كبير من الأهداف، وكان قبلها قد خسر من الهلال في أول مهمة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع أحد والباطن.

ومن المنتظر أن يفتح المدرب ملف الإعداد للمواجهة المقبلة أمام القادسية في الخبر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مباريات الدوري السعودي، حيث يسعى المدرب ولاعبو الفريق إلى المحافظة على المربتة الثالثة، والمواصلة قدما نحو المقدمة، لعل وعسى يتعثر منافساه الهلال المتصدر والأهلي الوصيف.