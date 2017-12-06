ماتشادو يرفض إراحة لاعبي الباطن

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

رفض البرتغالي ماتشادو مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم، منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات أمس، على الرغم من خوض الفريق مباراة أمس الأول أمام النصر في حفر الباطن انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1)، قــدم فيها لاعبو الفريق مستوى مغايرا عن المباريات الماضية.

وأجبر المدرب اللاعبين الذيـــن شــاركوا بصفــة أساســية علــى تدريبـات استشـفائـيـــة، وتفكــيـــــــك العضـــلات، توجهوا بعدهـا إلـــى إجـــراء تدريبات بالثلـج بمسبح النادي، في حين خضعت المجموعة الثانية من اللاعبين إلى تدريبات لياقية وتكتيكية تحت إشراف مساعد المدرب راوؤل.

وتقرر أن يفتح ماتشادو ملف مواجهة الفيحاء التي ستقام يوم السبت المقبل.

إلى ذلك، أشاد ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن بالمستوى الكبير الذي ظهر به لاعبو الفريق، مطالبا اللاعبين بالمزيد خلال المباريات المقبلة.

وكشـفت الفحــوص الأولية الطبية للاعـب مهنـا واقـص عــن تعرضـه لكدمة في الكاحــل، علـــى أن يخضع للتأهيل الطبي مساء اليوم في عيادة النادي قبل العودة إلى التدريبات.