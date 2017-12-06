الفيصلي يعالج الأخطاء عبر الفيديو

المجمعة - محمد السناني | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

فرض الصربي فوك رزوفيتش مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، تدريبات صباحية ومسائية أمس الثلاثاء استعدادا للقاء الشباب في الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وبدأ المدرب الصربي الحصة الصباحية بمحاضرة عبر تقنية الفيديو، راجع فيها بعض الأخطاء الفنية خلال المباريات السابقة، فيما تركزت التدريبات المسائية على الجانب اللياقي بإشراف يوروزيفيتش فلادان مدرب اللياقة الذي عمد إلى تقسيم اللاعيين قسمين لإجراء تمارين لياقية متنوعة، تبعتها تدريبات فنية وتكتيكية، تنوعت ما بين الضغط على حامل الكرة وسرعة بناء الهجمة، اختتمها المدرب بمناورة على منتصف مساحة الملعب. وشهدت التدريبات غياب البرازيلي روجيرو الذي واصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبيب النادي.