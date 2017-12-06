فيلانويفا يربك خطط الاتحاد

جدة - الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

أثارت إصابة التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قلق مواطنه خوزيه سييرا مدرب الفريق قبل مواجهة الرائد السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وغاب فيلانويفا عن التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي، وظل يؤدي تدريبات انفرادية، اشتملت على تمارين في صالة اللياقة والجري حول مضمار الملعب.

وينتظر المدرب التشيلي تقرير الجهاز الطبي اليوم أو غدا لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها أمام الرائد.



عودة من التأهيل

اقترب الثلاثي أحمد عسيري وبدر النخلي وياسين حمزة من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد دخولهم في المراحل النهائية من برنامجهم التأهيلي الذي خضعوا له طوال الفترة الماضية.



تكتيك ومناورة

واصل الفريق استعداداته لمواجهة الرائد بتدريبات مسائية أمس الثلاثاء تركزت في مجملها على الجوانب اللياقية، وفي الجزء الأخير ركز التشيلي سييرا مدرب الفريق على النواحي التكتيكية والفنية، ومن ثم عمد إلى إجراء مناورة على منتصف الملعب.

تدريبات إضافية

أجرى عدد من اللاعبين تدريبات إضافية بعد نهاية الحصة التدريبية، منهم عبدالرحمن الغامدي العائد من الإصابة الذي يطمح في حجز خانة أساسية في المواجهة المقبلة خاصة في ظل الغيابات الكبيرة التي يعانيها الفريق.



احتفالية السميري

أقام خالد السميري لاعب الفريق مأدبة عشاء لأعضاء الفريق الأول وإدارة النادي لتعزيز الروح المعنوية بين اللاعبين، الذين استغلوا المناسبة لتقديم دعمهم الكامل لزميلهم عوض خريص بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.