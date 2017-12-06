التعاون يعتمد اللمسة الواحدة قبل الاتفاق

بريدة ـ نايف البدراني | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

رفع فريق التعاون الأول لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء درجة تحضيراته للقاء الاتفاق الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي.

وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الحصة التدريبية التي أجريت على ملعب النادي بتمارين الإحماء والجري حول الملعب، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية التي تركزت على اللمسة الواحدة والتمرير السريع، والضغط على حامل الكرة، ولعب الكرات العرضية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة كروية بين اللاعبين. ‏في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم اللياقية والخاصة برفقة مدرب الحراس، التي اشتملت على تمارين اللياقة، والتصدي للكرات من خارج المنطقة، والتقاط الكرات العرضية.