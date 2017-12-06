أدملسون يترك الفيحاء.. والطبيب يبعد الرويلي

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

غادر البرتغالي أدملسون باروس مدافع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء إلى لشبونة البرتغالية لإجراء مزيد من الفحوص الطبية، وعرض إصابته على أحد الاستشاريين المتخصصين في الإصابات الرياضية، كما سيخضع لبرنامج علاجي يستغرق بين ثلاثة أسابيع وشهر.

وكان البرتغالي أدملسون قد خضع لبرنامج علاجي في عيادة النادي، قبل أن يقرر الجهاز الطبي حاجة اللاعب إلى إجراء مزيد من الفحوص الطبية وبرنامج علاجي مكثف قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

إلى ذلك، واصل الفريق استعداداته للقاء الباطن السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي، وذلك بتدريبات مكثفة على ملعب عبدالعزيز التويجري في مقر النادي تحت إشراف الأرجنتيني جوستافو كوستاس، الذي أخضع اللاعبين لتمارين لياقية، في وقت أدى فيه حراس المرمى تمارينهم الخاصة بإشراف كلاوديو ميدينا مدرب الحراس.

وركز جوستافو في جزء كبير من التدريبات على الجوانب التكتيكية والفنية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب. وشارك في التمارين جميع اللاعبين ما عدا عبدالمجيد الرويلي، الذي قرر الجهاز الطبي إعادته إلى التمارين الفردية تحت إشراف إخضائي العلاج.