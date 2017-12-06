الوحدة ينتزع الفوز السابع ويغرد في الصدارة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض سيهات ـ أحمد الداود الأحساء ـ عادل الدحيلان المجمعة ـ الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

واصل فريق الوحدة الأول لكرة القدم تصدره ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على نجران 3ـ2، وفجر هجر مفاجأة بفوزه على الخليج 3ـ1 في سيهات ليتقدم بقوة نحو المركز الرابع، في حين ازداد موقف النجوم والقيصومة سوءاً بعد تعادلهما دون أهداف، وواصل المجزل عروضه الطيبة وهزم الوطني بهدف نظيف ليدخل منطقة الأمان تاركاً الوطني خلفه.



الوحدة يغرد منفرداً

في مكة المكرمة، حقق الوحدة فوزه السابع وحافظ على صدارة الدوري، بعد فوزه على نجران 3ـ2 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، سجل أهداف الوحدة محمد القثامي "15" ووليد محبوب من ضربة جزاء "36" وجابرعسيري " 90+3"، بينما أحرز لنجران حمد الربيعي "51" وصالح آل عباس "58"، بهذه النتيجة اعتلى فرسان مكة قمة الترتيب برصيد 24 نقطة بينما تجمد رصيد نجران عند 16 نقطة محتلاً المركز الثامن.



المجزل أطاح الوطني

في المجمعة، حقق المجزل فوزه الثاني على التوالي وهزم الوطني بهدف دون رد سجله البرازيلي جوزيه جونيور، ليتقدم المجزل إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بينما تراجع الوطني إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.



صفران للنجوم والقيصومة

وفي الأحساء فقد النجوم والقيصومة نقطتين ثمينتين في صراعهما للابتعاد عن المؤخرة وواصلا عروضهما المتواضعة وتعادلا دون أهداف، ليرتفع رصيد القيصومة إلى 14 نقطة ويتقدم إلى المركز الحادي عشر بينما احتل النجوم المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.



هجر يعبر الخليج

وفي سيهات فاز هجر على الخليج بأرضه ووسط جماهيره 3ـ1، في المباراة التي أجريت بينهما بملعب الخليج، ليدخل هجر المربع الذهبي برصيد 20 نقطة بينما توقف رصيد الخليج عند 17 نقطة احتل بها المركز السابع، سجل أهداف هجر عبد الله عثمان هدفين " 8،72" وفيصل الجمعان "54" بينما سجل جورجينهو هدف الخليج الوحيد.