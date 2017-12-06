الحبيب يطلب من الاتفاقيين فسخ العقد أو الإعارة

الدمام ـ حسام النصر | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

طلب أحمد الحبيب لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم من إدارة ناديه فسخ عقده الذي يمتد حتى أغسطس 2020م أو السماح له بالخروج بنظام الإعارة في الفترة الشتوية المقبلة بسبب استيائه من الوضع العام وعدم إتاحة الفرصة له بالمشاركة.

وغاب الحبيب عن تشكيلة الفريق منذ التعاقد معه وأحيل إلى التدريبات الانفرادية في نوفمبر الماضي برفقة يحيى عتين، حسن الحبيب، عبدالإله بخاري، مرعي مقعدي، أحمد الشهري، لطفي الراشدي، خالد الحامضي.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر في نادي الاتفاق أن أحمد الحبيب طلب من خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق النظر في موضوع فسخ العقد ولا يزال ينتظر رد إدارة النادي. وزاد من استياء الحبيب عدم استلامه لرواتبه الشهرية التي تجاوزت الأربعة أشهر وسط مطالبات الجماهير الاتفاقية بعودة المبعدين من قبل الصربي ميودراج يستيش.