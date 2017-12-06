في كل مكان.. المدربون يتساقطون

تقرير – محمود وهبي | Wednesday, 06 December 2017 - 00:00 am

لا تُعتبر الإدارة الفنية في كرة القدم السعودية مهنة سهلة، حيث جرت العادة أن تتساقط أوراق المدربين وبكمٍ كبير خلال المواسم الأخيرة لأسباب كثيرة، خاصة في ظل ارتفاع سقف الطموحات لدى أندية القمة ولجوء الأندية الأخرى نحو التغيير فور تراجع المستوى الفني والنتائج ولو في غضون جولات قليلة. وتستمر حركة إقالات المدربين في الموسم السعودي الجاري مع إقدام 6 أندية على تغيير مدربيها قبل أمتارٍ قليلة من انتصاف الموسم، الأمر الذي دفع "الرياضية" نحو المقارنة بين ملف التغييرات في الملاعب السعودية وحركة استبعاد المدربين في الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي شهدت بدورها سقوط أسماء كثيرة في الموسم الماضي، ومن بينها أسماء لامعة مثل الإيطاليين كارلو أنشيلوتي وفينتشينزو مونتيللا، والهولندي رونالد كومان، والكرواتي سلافن بيليتش، وغيرهم من نخبة المدربين في العالم.



الدوري السعودي

الجولة: 12

تغييرات المدربين: 6

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

الشباب سامي الجابر 16 سبتمبر 3

النصر ريكاردو جوميز 22 سبتمبر 4

الرائد توفيق روابح 1 أكتوبر 5

الفيحاء كونستانتين جالكا 1 نوفبمر 9

القادسية ناصيف البياوي 2 نوفبمر 9

أحد عبد الوهاب الحربي "استقال" 5 نوفمبر 9



سقطت الورقة التدريبية الأولى في الدوري السعودي للمحترفين بموسمه الجاري في وقت مبكر، حيث قررت إدارة نادي الشباب الاستغناء عن المدرب سامي الجابر بعد الخسارة أمام الباطن بهدفين لهدف في الجولة الثالثة. واستمرت حركة إبعاد المدربين في الجولة التالية بعد إقالة المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز من قيادة الفريق النصراوي، وهو القرار الذي جاء بعد سقوط النصر في فخ التعادل 3 مرات في الجولات الـ 4 الأولى من الدوري، بالإضافة إلى المستوى المخيب الذي ظهر به الفريق في البطولة العربية للأندية. وشهدت الجولة الخامسة إقالة المدرب الثالث بعد استغناء نادي الرائد عن مدربه الجزائري توفيق روابح الذي قاد الفريق نحو حصد نقطة وحيدة فقط، قبل أن تشهد الجولة التاسعة سقوط 3 أوراق دفعة واحدة، حيث أعلن نادي الفيحاء عن إقالة الروماني جالكا في أول أيام شهر نوفمبر الماضي، قبل أن تبلغ إدارة نادي القادسية مدربها ناصيف البياوي بفسخ عقده في اليوم التالي. وكانت الصورة مغايرة بالنسبة للمدرب الوطني عبد الوهاب الحربي الذي تقدّم باستقالته بتاريخ 5 نوفمبر الماضي.



الدوري الإسباني

الجولة: 14

تغييرات المدربين: 6

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

ألافيس لويس زوبيلديا 17 سبتمبر 4

فياريال فران إسكريبا 25 سبتمبر 6

لاس بالماس مانولو ماركيز "استقال" 26 سبتمبر 6

ديبورتيفو لاكورونيا بيبي ميل 24 أكتوبر 9

ألافيس جياني ديبيازي 27 نوفمبر 13

لاس بالماس باكو أيستاران 30 نوفمبر 13



تصل حركة إقالات المدربين إلى ذروتها في الملاعب الإسبانية، حيث أقدمت الأندية هناك على إقالة 5 مدربين في 14 جولة، بالإضافة إلى المدرب مانولو ماركيز الذي قرر الاستقالة من منصبه كمدير فني لنادي لا بالماس في 26 سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تصل إقالات المدربين في الموسم الجاري إلى الأرقام الكبيرة التي شهدتها الليجا الإسبانية في المواسم الماضية، حيث تمت تغيير 11 مدرباً في موسم 2015-2016، قبل أن يرتفع الرقم إلى 12 مدرباً في الموسم الماضي. وأقدم نادي ألافيس على تغيير مدربه مرتين في الموسم الجاري، حيث أقال المدرب الأرجنتيني لويس زوبيلديا بعد الجولة الرابعة وعقب تعرض الفريق لـ 4 هزائم تحت قيادته، قبل أن يفسخ عقد المدرب جياني ديبيازي في 27 نوفمبر الماضي مع استمرار تموقع الفريق في أسفل الترتيب. واستبعد نادي فياريال مدربه فران إسكريبا بعد الخسارة 0-4 أمام خيتافي في الجولة السادسة، لتتحسّن نتائج الفريق مع المدرب الجديد خافيير كاليخا الذي صعد مع الفريق إلى المركز السادس.



الدوري الإيطالي

الجولة: 15

تغييرات المدربين: 6

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

كالياري ماسيمو راستيللي 17 أكتوبر 8

بينيفينتو ماركو باروني 23 أكتوبر 9

جنوى إيفان يوريتش 5 نوفمبر 12

أودينيزي لويجي ديلنيري 21 نوفمبر 13

ساسولو كريستيان بوتشي 27 نوفمبر 14

ميلان فينتشينزو مونتيللا 27 نوفمبر 14



مرّت الجولات الـ 7 الأولى من الموسم الجاري في الدوري الإيطالي بسلامٍ على المدربين، حيث بدأت حركة التغييرات بعد انتهاء الجولة الثامنة عندما أصبح المدرب ماسيمو راستيللي الضحية الأولى، وذلك بعدما قررت إدارة نادي كالياري التخلّي عنه بعد سقوطه في فخ الخسارة الرابعة على التوالي. وانتظر نادي بينيفينتو حتى الجولة التاسعة قبل أن يقيل مدربه ماركو باروني الذي عجز عن قيادة فريقه إلى حصد أي نقطة منذ بداية الموسم، قبل أن يستغني نادي جنوى عن مدربه ولاعبه السابق الكرواتي إيفان يوريتش بعد انتهاء الجولة 12. وارتفعت حركة الإقالات في الجولات التالية مع استغناء أودينيزي عن المدرب لويجي ديلنيري في الجولة 13، في الوقت الذي شهد يوم 27 نوفمبر الماضي إقالة مدربيْن هما كريستيان بوتشي من نادي ساسولو، بالإضافة إلى المدير الفني لنادي ميلان فينتشينزو مونتيللا الذي مُني بـ 6 هزائم في 14 جولة. وعرف الدوري الإيطالي تحركات واسعة النطاق في هذا الملف خلال المواسم الماضية، حيث شهد الموسم الماضي 10 تغييرات في مقاعد المدربين، فيما أقيل 14 مدرباً في موسم 2015-2016، و 7 مدربين في موسم 2014-2015.



الدوري الإنجليزي

الجولة: 15

تغييرات المدربين: 5

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

كريستال بالاس فرانك دي بور 11 سبتمبر 4

ليستر سيتي كريج شيكسبير 17 أكتوبر 8

إيفرتون رونالد كومان 23 أكتوبر 9

وست هام يونايتد سلافن بيليتش 6 نوفمبر 11

وست بروميتش توني بوليس 20 نوفمبر 12



بدأ صداع المدربين في إنجلترا بعد انتهاء الجولة الرابعة عندما قررت إدارة نادي كريستال بالاس إقالة المدرب الهولندي فرانك دي بور، وذلك بعدما مُني الفريق تحت قيادته بـ 4 هزائم متتالية ودون تسجيل أي هدف. واستغنى نادي ليستر سيتي عن مدربه كريج شيكسبير في 17 أكتوبر الماضي بعد 6 تعثرات متتالية لفريق الثعالب، قبل أن تنتهي رحلة المدرب الهولندي رونالد كومان مع إيفرتون مع هبوط فريقه إلى المركز 18 في ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الخسارة القاسية أمام آرسنال 2-5 في الجولة التاسعة. وشهد شهر نوفمبر الماضي تغييرات إضافية في لعبة الكراسي الخاصة بالمدربين في إنجلترا، حيث أنهى نادي وست هام يونايتد ارتباطه بالمدرب الكرواتي سلافن بيليتش بعد انتهاء الجولة 11، قبل أن يقرر نادي وست بروميتش إقالة المدرب الويلزي توني بوليس في الجولة التالية. ويشهد الموسم الجاري ارتفاعاً كبيراً في حركة إقالة المدربين في إنجلترا مقارنة بالموسم الماضي الذي كان شاهداً على 6 تغييراتٍ فقط، وكان أبرز المدربين المُقالين في الموسم الماضي الإيطالي كلاوديو رانييري الذي قاد ليستر سيتي نحو لقب الدوري قبل عاميْن.



الدوري الألماني

الجولة: 14

تغييرات المدربين: 4

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

فولفسبورج أندريس يونكر 18 سبتمبر 5

بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي 28 سبتمبر 6

فيردر بريمن ألكساندر نوري 30 أكتوبر 10

كولن بيتر شتوجر 3 ديسمبر 14



شهد الموسم الجاري للدوري الألماني سقوط اسمٍ لامع في عالم التدريب، بعدما قررت إدارة نادي بايرن ميونيخ إقالة المدرب الإيطالي الشهير كارلو أنشيلوتي عقب انتهاء الجولة السادسة، وذلك بعد تراجع نسبي في مستوى الفريق وكثرة المشاكل الشخصية التي خرجت من غرف تبديل الملابس. وكان الهولندي أندريس يونكر الضحية الأولى بين المدربين في البوندسليجا، حيث استغنى نادي فولفسبورج عن خدماته بعد انتهاء الجولة الخامسة وبعد هبوط الفريق إلى المركز 14. ولعبت منطقة الخطر دوراً في استبعاد اثنين من المدربين مؤخراً، حيث أقال نادي فيردر بريمن مدربه ألكساندر نوري بعدما تموقع الفريق في المركز قبل الأخير عند نهاية الجولة العاشرة، قبل أن يصبح النمساوي بيتر شتوجر آخر الضحايا قبل أيام قليلة بعد فشله في إخراج نادي كولن من قاع الترتيب. ويُعتبر الدوري الألماني مكاناً هادئاً بالنسبة للمدربين، حيث شهد الموسم قبل الماضي إقالة 4 مدربين فقط، لكن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير في الموسم الماضي مع استبعاد 9 مدربين، ومن بينهم مدرب فولفسبورج السابق ديتر هيكينج، ومدرب باير ليفركوزن حينها روجر شميت.



الدوري الفرنسي

الجولة: 16

تغييرات المدربين: 3

النادي المدرب المُقال تاريخ الإقالة الجولة

ميتز فيليب هينشبيرجر 22 أكتوبر 10

رين كريستيان جوركوف 8 نوفمبر 12

سانت إتيان أوسكار جارسيا "استقال" 15 نوفمبر 12



شهدت الملاعب الفرنسية إقالة أول مدرب بعد مرور 10 جولات كاملة، وذلك بعدما قرّرت إدارة نادي ميتز فسخ ارتباطها بالمدرب الفرنسي فيليب هينشبيرجر على الرغم من ترنّح نتائج الفريق منذ انطلاقة الموسم، حيث هبط ميتز إلى المركز الـ 20 والأخير في الجولة الرابعة، هو ما يزال حتى يومنا هذا متذيلاً للترتيب. وحملت الجولة 12 تغييرات هامة على صعيد المدربين، حيث أنهى نادي رين علاقته بالمدرب الفرنسي كريستيان جوركوف ليستعين بعد ذلك بالمدرب صبري لموشي الذي قاد فريقه الجديد نحو المركز السادس مع ختام الجولة 16، في الوقت الذي قرر فيه الإسباني أوسكار جارسيا الاستقالة من منصبه كمديرٍ فني لنادي سانت إتيان الذي دفع ثمن هذا القرار، حيث هبط سانت إتيان إلى المركز 13 في الجولة الأخيرة، علماً بأنّه كان في المركز السادس قبل استقالة جارسيا. واعتاد الدوري الفرنسي مؤخراً على أن يشهد ثباتاً على صعيد المدربين، حيث شهد الموسم الماضي بأكمله تغيير 5 مدربين فقط، وكان آخرهم المدرب فرانسوا سيتشوليني الذي قرر نادي باستيا الاستغناء عنه في شهر فبراير الماضي.

شرح الصور:

الصور الخاصة بفقرة الدوري الإسباني:

الصورة 1: لويس زوبيلديا

الصورة 2: فران إسكريبا

الصورة 3: باكو أيستاران

الصور الخاصة بفقرة الدوري الإيطالي:

الصورة 4: ماسيمو راستيللي

الصورة 5: إيفان يوريتش

الصورة 6: فينتشينزو مونتيللا

الصور الخاصة بفقرة الدوري الإنجليزي:

الصورة 7: فرانك دي بور

الصورة 8: رونالد كومان

الصورة 9: سلافن بيليتش

الصور الخاصة بفقرة الدوري الألماني:

الصورة 10: أندريس يونكر

الصورة 11: كارلو أنشيلوني

الصورة 12: بيتر شتوجر

الصور الخاصة بفقرة الدوري الفرنسي:

الصورة 13: فيليب هينشبيرجر

الصورة 14: كريستيان جوركوف

الصورة 15: أوسكار جارسيا