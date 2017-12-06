قرعة آسيا تضع الهلال في المجموعة الحديدية.. والأهلي بجانب بطل الإمارات

كوالالمبور - الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 15:55 pm

أجريت صباح اليوم الأربعاء قرعة دوري أبطال آسيا 2018 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي يمثل فيها الهلال والأهلي الأندية السعودية، بعد تعثر الاتحاد والنصر في الحصول على الرخصة الآسيوية.



وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب الجزيرة الإماراتي وتركتور الإيراني والفائز من الملحق المؤهل بين الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي، فيما وضعت المجموعة الرابعة وصيف النسخة الماضية فريق الهلال بجانب الريان القطري والاستقلال الإيراني والفائز من مباراة الملحق المؤهل بين العين الإماراتي والمالكية البحريني.



فيما ضمت المجموعة الثانية الوحدة الإماراتي والدحيل القطري ولوكوموتيف الأوزبكي والفائز من مباراة الملحق المؤهل من ذوب آهن الإيراني وأيزاول الهندي.



في حين ضمت المجموعة الثالثة الوصل الإماراتي وبيروزي الإيراني والسد القطري والوصل الإماراتي والفائز من مباراة المحلق المؤهل ناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني.



هذا وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 12 فبراير من العام الجديد 2018 موعداً لانطلاق مباريات الدور التمهيدي، فيما ستكون مواجهة ذهاب نهائي البطولة يوم 3 نوفمبر من عام 2018 ومواجهة الإياب يوم 10 نوفمبر من الشهر ذاته.