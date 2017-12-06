الكويت تعلن عودتها لكرة القدم

الكويت - الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 16:35 pm

أعلنت دولة الكويت اليوم الأربعاء رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تعليق نشاطها قرابة السنتين .



وعبر خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي في تصريح صحفي اليوم، عن شكره لكل من شارك بالجهود والمساعي التي بذلت لرفع الإيقاف لاسيما الإجراءات الدستورية في إقرار قانون الرياضة الجديد في الكويت.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وصل صباح اليوم إلى العاصمة الكويتية، حاملًا معه كتاب رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.