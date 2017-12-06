احتفالات "رأس السنة" تجبر الأندية على الحكام السعوديين

الرياض - الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 17:48 pm

أعلن الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودي، أن لجنة الحكام ستبادر لتكليف حكام سعوديين دوليين لمباريات الجولتين الـ15 والـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، مبرراً ذلك لعدم توفر طواقم حكام أجنبية في وقت إقامة الجولتين التي تصادف الإجازات السنوية لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في البلدان الأوروبية.



هذا وأكد رئيس لجنة الحكام، أنهم بذلوا جهوداً كبيرة لتوفير طواقم أجنبية ذات مستويات عالية تليق بالدوري السعودي، إلا أن إجازات الاحتفالات حالت دون ذلك.



وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، أقر في وقت سابق تكليف طواقم حكام أجنبية لكل أندية الدوري السعودي للمحترفين على أن تتحمل الهيئة قيمتها المالية.