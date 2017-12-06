اتحاد القدم يدعم أندية الأولى والثانية والثالثة بـ11 مليون ريال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 18:30 pm

أودع اتحاد القدم السعودي اليوم الأربعاء ملبغ 11325000 ريال في الحسابات البنيكة لأندية دوري الدرجة الأولى والثانية المشاركة في الموسم الرياضي 2018-2017، والأندية المشاركة من دوري الدرجة الثالثة المتأهلة لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق.



هذا ويمثل المبلغ ما نسبته 50 في المئة من دعم اتحاد القدم لأندية الدرجات الثالث من عقود الرعاية، والتي وعد به مجلس إدارة الاتحاد خلال الجمعية العمومية التي عقدت في جدة مايو الماضي، حيث تم صرف الدفعة الأولى من المبلغ البالغ نسبته 50 في المئة نهاية الشهر ذاته.



وكان نصيب أندية دوري الدرجة الأولى 7200000 ريال، لواقع 450 ألف ريال لكل ناد، فيما تحصلت أندية الدرجة الثالثة على 3 ملايين ريال بواقع 150 ألف ريال لكل ناد، بينما تحصلت أندية الدرجة الثالثة على مليون ريال بواقع 125 ألف ريال لكل ناد.