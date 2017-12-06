آل الشيخ يكلف فريقاً لتقييم الأندية السعودية قبل تقليصها

الرياض- الرياضية | Wednesday, 06 December 2017 - 20:22 pm

كلف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء فريقاً متخصصاً للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية في السعودية، على أن يتم العمل على تقليصها لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الأندية التجارية بمختلف الألعاب الرياضية.



وجاء في بيان الهيئة:" أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن تركي آل الشيخ قرر تكليف فريق متخصص للقيام بتقييم شامل للأندية الرياضية الحكومية بالسعودية وفقاً لواقعها والأدوار التي تقوم بها ومدى الاستفادة من خدماتها، على أن يتم العمل على تقليصها رغبة في فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في أندية تجارية بمختلف الألعاب الرياضية".



يذكر إلى أن الأندية الحكومية المسجلة في السعودية تبلغ 170 نادياً تركز في أغلبها على كرة القدم.