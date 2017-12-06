حالة وفاة تغيب مهنا عن الباطن

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

تغيب جدعــان مهنا لاعب فريق الباطن الأول لكرة القدم عن تدريبات فريقه أمس الأربعـــــاء، وذلك بسبب وفاة جده، فيما واصل لاعبو الفريق استعداداتهـــم لمواجهة فريق الفيحاء السبـت المقبل والتي ستقام في المجمعـــة، وذلك تحت إشراف البرتـغــالــــي ماتشادو مدرب الفريق.

وقسم المــدرب اللاعبـــين إلى مجموعتين المجموعة الأساسيـــة خضعــت لتدريبات بدنيـة مكثفة بعد ذلك طلـــب المدرب من اللاعبين الذهاب إلى الجاكوزي للاستشفــاء بالماء البارد والساخــن فيما أخصع المجموعـة الثانية التي أشرف عليها بنفســـه إلى تدريبات تكتيكية ولياقية.

فيما واصل مصعب العتـيـبـي برنامجــــه التأهيلي المعد له من قبــل الجهاز الطبي للفريق.