جوستافو يجهز الجبرين بديلا عن الموقوف

الرياض ـ حواس العايد وخالد الرشيد | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

عاتب الأرجنتينـــي جوستافـــو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم لاعبي فريقه، وذلك من خلال اجتماعه بهم مساء أمس قبل انطلاق الحصه التدريبية التي أقيمت على أرض ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي عقب التعادل الإيجابي مع فريق الباطن الإثنين الماضي (1ـ1)، وعدم ظهورهم بالمستوى المطلوب.

وطالب الأرجنتيـني جوستــــافو اللاعبين ببذل مجهود أكبر وتقديم المستوى وخطف النتيجة في مباراة الفريق المقبلة أمام القادسية والتي ستقام مساء السبت المقبل في الخبر.

عقب ذلك أجرى اللاعبون تدريباتهم التي انطلقت بإجراء حركات الإحماء والتسخـــين والتدريبــات اللياقية المنوعة ومن ثم قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات أدت تدريبات تكتيكية خاصة بالكرة، وبعد ذلك وزع المدافعين ولاعبي الوسط والهجوم لأداء تدريبات تكتيكية في نهاية التدريب.

من جانبه بدأ جوستافو تجهيز عبدالعزيز الجبرين لاعب خط وسط للزج به أساسياً في مواجهة القادسية. وسيعوض الجبريـــن غياب المصري حسام غالي الموقوف عن مباراة القادسية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتعتبر مواجهة القادسية المقبلة للنصر المرة الثانية التي يشارك فيها الجبرين بصفة أساسية مع الفريق منذ تولي جوستافو مهام تدريب الفريق العاصمي منذ الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.