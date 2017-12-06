الغيابات تورط أحد قبل الأهلي

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

فرض الجزائري نغير مدرب فريق أحد الأول لكرة القدم تدريبات خاصه على اللاعبين، وذلك بهــدف اختبــــار عملي لاختيار التشكيله الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الأهلي في ختام منافسات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه نغير مأزق غياب الثنائي المدافعين عمــر محمـــد وأسامة عاشور لتراكم البطاقات، فيما يسعى المدرب إلى إيجاد البديل المناسب، إذ يشكل هذا الغياب تأثيراً بالغاً على الفريق وهو ما دفع المدرب لعدم اختيار البدلاء حتى الآن.

وكان المدرب استعان بشافي الدوسري بديلاً لعاشور، فيما تبدو الصورة غير واضحـة حول بديل عمر محمد.

وتشكل عودة قائد الفريــق عز الدين دوخة ومشاركته في تدريب أمس عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة القادسية دعماً للفريق، إضافة إلى تأكد مشاركة السوداني سيد الضو الذي غاب عن مباراة القادسية للإصابة.

مدرب الفريق وخلال اجتماع باللاعبين عقب انتهاء تدريب أمس قال إنه يثق تماماً بقدرات لاعبيه وروحهم القتالية وإن جميع المباريات القادمة ستلعب على جزئيات صغيرة.