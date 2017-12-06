فتحي يعود ومغربي يواصل الغياب

بريدة ـ نايف البدراني | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

تقرر أن يصل المصري مصطفى فتحي مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم الإثنين المقبل بعد أن أتم برنامجه العلاجي والتأهيلي في مصر ليدخل في التدريبات الجماعية مع زملائه.

في حين واصل إسماعيل مغربي مهاجم الفريق غيابه لليوم الثاني على التوالي بسبب تعرضه لكدمة في الصدر تم بناءً عليها إراحته من قبل الجهاز الطبي على أن يدخل التدريبات اليوم، فيما لا يزال طلال عبسي يواصل برنامجه التأهيلي.

ومن جانب آخر، فرض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، تركزت على التمرير السريع، والضغط على حامل الكرة، ولعب الكرات العرضية قبل اختتام التدريبات بمناورة كروية بين اللاعبين.

‏في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم اللياقية والخاصة برفقة مدرب الحراس والتي تركزت على تمارين اللياقة، والتصدي للكرات من خارج المنطقة والتقاط الكرات العرضية.