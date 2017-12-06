كارينيو يضاعف لياقة الشبابيين

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

لن يكون الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم موجوداً في المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عصر اليوم للحديث عن مواجهة الفريق أمام الفيصلي غداً الجمعة وذلك بسبب إيقافه من لجنة الانضباط والأخلاق لمباراة واحدة لسوء سلوكه ضد مساعد مدرب فريق التعاون، إذ سيوجد مساعده إدجاردو بديلاً عنه.

وعلى صعيد التدريبات ركز كارينيو في تدريبات أمس على مضاعفة اللياقة البدنية للاعبين، وذلك من خلال توجيهاته التي حرص على تطبيقها مدرب اللياقة جوانزاليس، فيما أعقب ذلك تطبيق اللاعبين التدريبات الفنية التي سيدخل بها اللقاء، ثم تلاها بمناورة شهدت تطبيق النهج التكتيكي الخاص بالمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة اللاعبين الأساسية.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات. وسيلعب كارينيو بطريقة ٤ـ٥ـ١بتشكيل مكون من: فاروق بن مصطفى وفهد غازي وجمال بلعمري وعبدالله الفهد وصالح القميزي وفي الوسط تركي العمار وعبدالله الخيبري (سعد الأمير) وهتان باهبري وبيتزلي والصليهم ومحمد بن يطو.