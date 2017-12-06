كشف يحدد إصابة شمري الرائد

بريدة ـ نايف البدراني | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

تقرر أن يجري عبدالرحمن الشمري مدافع فريق الرائد الأول لكرة القدم كشفاً طبياً صباح اليوم الخميس على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الهلال التي انتهت بفوز الأخير (3ـ0)، وذلك بعد أن اضطر المدرب إلى استبداله في المباراة منذ وقت مبكر.

إلى ذلك، واصل البرازيلي دانييل أمورا برنامجه العلاجي والتأهيلي مع طبيب الفريق، في حين وجد في العيادة اللاعب سلطان السوادي بسبب شعوره بآلام عقب مواجهة الهلال.

ميدانياً، عاد لاعبو الفريق الأول عصر أمس لتدريباتهم بعد الخسارة من الهلال في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في حين أدى المشاركون مراناً استرجاعياً، وأجرى الآخرون مراناً اعتيادياً اشتمل على الجوانب اللياقية والفنية.