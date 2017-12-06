ريبروف يحذر الأهلاويين.. ويرفض التهاون

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

طالب الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم لاعبي فريقه في ختام منافسات الدور الأول من الدوري السعودي بالانتصار في الجولة الأخيرة أمام أحد في المباراة التي ستجمع الفريقين الأحد المقبل في المدينة، وحذرهم من أن المباراة في غاية الخطورة كونهم سيواجهون فريقاً متطوراً لديه رغبة وطموح لتحقيق الفوز.

عقب ذلك انطلقت التدريبات، التي احتضنها ملعب رديف الملك عبدالله الرياضية باللف حول الملعب ثم عمل الإطالات، بعدها قام بعمل تدريب منوع اشتمل في نهايته على التسديد على المرمى والكرات العرضية، وشهد التدريب حماساً وتحدياً كبيرين بين اللاعبين والحراس، ثم قام بعمل مناورة صغيرة قسم من خلالها اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

من جانبه، واصل الثنائي معتز هوساوي والنيجيري أبوابونا برنامجهما التأهيلي الأخير قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع المعد البدني المصري إبراهيم.

وكانت التدريبات قد شهدت حضور طارق كيال نائب الرئيس الذي حضر منذ وقت مبكر من انطلاق التدريب.