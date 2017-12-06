سييرا يغامر بلاعب ناشئ

جدة ـ الرياضية | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

ضم التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إبراهيم العطاس لاعب فريق الناشئين، وذلك خلال تحضيراته ‏لمواجهة الرائد السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ‏من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب العطاس في مركز المحور الهجومي ‏وربما يغامر سييرا بالزج به في المباراة في ظل الغيابات الكبيرة التي يعانيها الفريق في المركز ذاته بغياب الكويتي فهد الأنصاري وخالد السميري لتراكم البطاقات الملونة. وكان العطاس لعب لأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يعود مجدداً للاتحاد ويبدأ من فئة الناشئين.

من جانبه، عاد المصري محمود كهربا للتدريبات بعد غياب يومين ودخل في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين، فيما تنفس سييرا الصعداء بعد أن تأكدت جاهزية اللاعب كارلوس فيلانويفا بعد مشاركته في جزء من الحصة التدريبية أمس.

وتركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والفنية وفي ختامها أقام سييرا مناورة مصغرة على منتصف الملعب طبق خلالها العديد من الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مواجهة الرائد.