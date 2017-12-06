محاولات طبية عاجلة تجهز خربين

الرياض ـ حمد الصويلحي | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

يسارع الجهاز الطبي في تجهيز السوري عمر خربين ليكون أحد العناصر الأساسية التي سوف يستعين بها الأرجنتيني دياز في مواجهة الفريق المقبلة أمام الفتح في المواجهة التي ستقام في الأحساء.

وكان عمر خربين تعرض إلى إصابة في ربلة الساق خلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي أمام أوراوا الياباني في طوكيو.

من جانب آخر، عاد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح أمس الأربعاء لتدريباتهم بعد تغلب الفريق على نظيره الرائد مساء أمس الأول، إذ أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز في مجمله على الجوانب الفنية، تخللته تدريبات لياقية، ومناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين واصل الرباعي حسن كادش وعبدالله الحافظ ونيكولاس ميليسي برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقًا، إذ بدأ كادش الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.

ويخضع عبدالله الحافظ لاختبارات عضلية وبدنية قبل ملامسة الكرة، إذ يواصل خلال هذه الأيام التأهيل لما بعد الإصابة في مفصل القدم برفقة المعد البدني، ويسير في برنامجه بالشكل الصحيح، وينتظر أن يبدأ الحافظ برنامجه في ملامسة الكرة الأسبوع المقبل قبل منحه الضوء الأخضر للدخول في التدريبات الجماعية.