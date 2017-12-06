رازوفيتش يطالب باستغلال الفراغات

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 07 December 2017 - 00:00 am

طالب الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم لاعبي فريقه باستغلال المساحات الكبيرة التي يتركها لاعبو الشباب في المباريات التي يخوضها أمام الفرق المتوسطة، من أجل استغلالها والتسجيل في شباكه، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في الرياض.

وتقرر أن يغادر لاعبو الفريق إلى مدينة الرياض عقب الانتهاء من التدريب الأخير عصر اليوم، على أن يعود الفريق عقب نهاية المباراة مباشرة.

وركز رازوفيتش على الانضباط التكتيكي التام من أجل خطف النقاط الثلاث، فيما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب ماكسيموفيتش سردان.