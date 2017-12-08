رونالدو يودع الأحديين بالدموع

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

ودعت إدارة نادي أحد البرازيلي رونالدو هنريكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن ألغت عقده عقب مباراة الرائد لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه وتكرار إصاباته. ونظمت إدارة النادي حفل تكريم لرونالدو وسلمته كافة مستحقاته.

وودع اللاعب زملاءه بحرارة واغرورقت عيناه بالدموع، مؤكداً اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنياً لهم التوفيق.

وكان أحد تعاقد مع رونالدو بداية الموسم الجاري بنظام الإعارة قادماً من فريق سبورت البرازيلي، وذلك بعد صعود أحد إلى الدوري السعودي للمحترفين لتدعيم صفوف الفريق.