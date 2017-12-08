5 ألعاب سعودية في البارالمبية الآسيوية

الرياض ـ الرياضة | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

تغادر بعثة المنتخب السعودي لذوي الإعاقة الجمعة المقبل للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، والتي تحتضنها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 8 إلى الـ 14 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 800 رياضي يمثلون 42 دولة، يتنافسون في سبع مسابقات مختلفة برئاسة أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية.

وتشارك اللجنة البارالمبية السعودية بـ 27 لاعباً يمثلون خمس ألعاب "كرة الهدف، ألعاب القوى، رفع الأثقال، السباحة، وكرة الطاولة".

وأنهـــت المنتخبـــات الخمســة استعداداتهـــا للمشاركة في المحفل القاري الكبير بإقامة معسكرات في مدينة الرياض لمدة 20 يوماً.

من جانبه، أبدى أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبيـــة السعوديــة ثقته في أبطال البارالمبية بتحقيق نتائج مميزة كعادتهم، متمنيـــاً أن تكلل جهــود المشـــرفين على المنتخبات بالتوفيق والنجاح خلال برامج الإعداد، ومقدماً شكره للهيئة العامة للرياضة على دعمها الكبير لهم.

من جانب آخر، كرمت ديوانية الحسين نادي الرياض لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقيهم لكأس البطولة العربية.