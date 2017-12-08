قبضة المحيط تنفرد بصدارة الناشئين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

واصل فريق المحيط لدرجة الناشئين لكرة اليد صدارته لسلم الترتيب العام لفرق الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى ١٢ نقطة بفوزه على تاسع الترتيب فريق القارة بنتيجة "٣٩ـ٣٣"، في اللقاء الذي جمعهم على صالة نادي الصفا في صفوى، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.

وحقق الخليج الفوز على ضيفه الصفا بنتيجة "٣٠ـ٢٥"، ليحافظ الخليج على الوصافة بعشر نقاط، ويتجمد رصيد الصفا عند ثمان نقاط تراجع بها للمركز الخامس.

وعلى صالة نادي النهضة في الدمام استطاع النور الفوز على العدالة بنتيجة "٢٨ـ٢٢"، فيما تمكن الترجي من الفوز على الابتسام بنتيجة "٣٢ـ٢٤".

وفي جدة حقق مضر الفوز على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة "23ـ21".