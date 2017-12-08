ديراب تحتضن بطولة الملك عبد العزيز لجمال الخيل

الرياض ـ واس | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

تنطلق الأربعاء المقبل بطولة مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة ـ فئة A، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وتستمر ثلاثة أيام، في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وسط مشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الخيل المحلية والدولية يتنافسون على ألقاب البطولة من خلال 300 جواد عربي أصيل لـ 122 مالك خيل.

ويبلغ عدد الحكام 6 حكام من دول مصر وسويسرا وألمانيا والمجر وفرنسا، وجميعهم حكام فئة "A"، وجاء ترشيحهم عن طريق منظمة الإيكاهو المسؤولة عن بطولات جمال الخيل بالعالم.

من جهته، بين الدكتور عبد الغني الفضل المشرف العام على البطولة أن دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين للبطولة، يأتي ضمن اهتمامات القيادة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال المتابعة والدعم المستمر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وأوضح الفضل أن البطولة تأتي تجسيداً لنجاح البطولتين الأولى والثانية، واستمرارا من المركز في رعاية تلك البطولات التي بات الملاك السعوديون أحد أهم أقطاب تلك البطولات من خلال الإمكانات التي يملكونها ونوعية الجياد التي تحمل المقاييس العالمية بالشكل المطلوب.