القادة يستضيف دورة مدربي الطاولة

الدمام ـ الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

شارك أكثر من 30 مدرباً سعودياً في الدورة التمهيدية لمدربي لعبة كرة الطاولة، والتي يستضيفها معهد إعداد القادة في الرياض بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

ويحاضر في الدورة التي تختتم فعالياتها في الثاني عشر من ديسمبر الجاري، الدكتور محمد الرويشد، وصالح الراشد الحكم الدولي، وتشمل الدورة على العديد من المحاضرات التثقيفية فيما يخص القانون والمعلومات العامة والشاملة عن اللعبة، حيث يأمل اتحاد اللعبة في الاهتمام بالمدربين الوطنيين لنشر اللعبة في كافة الأندية والمراكز بجانب المدارس الحكومية والأهلية.