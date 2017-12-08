أخضر الرماية يصل لليابان

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماية إلى العاصمـــة اليابانيــة "طوكيــــو" استعــداداً للمشاركة في البطولـــة الآسيوية لأسلحة ضغط الهــواء بعد أن اختتـــم المرحلــة الأخيــرة من المعسكر الخارجي الذي أقيم في كوريا الجنوبية واستمر لأكثر من 10 أيام.

من جهته، أوضح خالد العتيبي رئيس الاتحاد السعــودي للرمايـــة أن معسكر كوريا الجنوبية جاء وفق الخطة الإعدادية للبطولة الآسيوية تحت إشراف الطاقــــم الفني والإداري، مبدياً ثقته في إمكانات لاعبي المنتخب السعــودي، لتحقيــــق الإنجازات للوطن، متمنياً التوفيق والاستمرار في تطور رياضة الرماية.