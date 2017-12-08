المجلاد يرأس اجتماع فروسية نجران

نجران ـ واس | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

رأس الدكتور حمود المجلاد، وكيل إمارة منطقة نجران، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الفروسية في نجران.

وعبر المجلاد باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره للأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، على ما يقدمانه من دعم للفروسية في المنطقة.

وأوضح محمد بن غشام، أمين عام نادي الفروسية، أن المجلس ناقش الوضع الراهن لميدان فروسية المنطقة وما يحتاجه من دعم لمواكبة ما وصلت إليه ميادين الفروسية في مناطق السعودية.

وأبان غشام أن المجلس ناقش سبل دعم سباقات ميدان فروسية المنطقة لموسم 1439هـ، واستعرض لائحة المقام السامي لتصنيف الميادين، وبحث الإمكانيات التي تؤهل ميدان فروسية نجران أن يكون من ضمن الميادين المصنفة بالفئة "أ".