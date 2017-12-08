اتفاقية بين الآسيوي والصحافة الرياضية

الدمام ـ أحمد البريك | Friday, 08 December 2017 - 00:00 am

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية "AIPS ASIA"، لتعزيز التغطية الإعلامية لكرة القدم حول القارة الصفراء، كما سيقدم فرص تدريب وتعليم للصحفيين في كرة القدم.

وكشف اتو وندسور، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الإعلان عن الاتفاق: "إن هذه الشراكة مهمة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز كرة القدم في آسيا".

وأضاف: "إن رؤيتنا هي جعل كرة القدم اللعبة الأولى فى آسيا، والإعلام يلعب دوراً مهماً لتحقيق هذا الهدف. ونشكر الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على دعمه ونشره للرسالة حول قوة هذه اللعبة".

ويوفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساعدة لتطوير كرة القدم مصممة خصيصاً لأعضائها.

ويشكل التدريب على وسائل الإعلام والاتصالات جزءاً كبيراً منها. وسوف ننظر إلى إشراك الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية قدر المستطاع في هذا المجال إلى جانب طرق أخرى للتعاون.