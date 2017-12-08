الفيفا يوقف البيروفي جيريرو لمدة عام بسبب المنشطات

رويترز - الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 16:09 pm

قالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنها عاقبت قائد المنتخب البيروفي، باولو جيريرو بالإيقاف لمدة عام واحد بسبب مخالفته لوائح المنشطات.



وسقط المهاجم جيريرو (33 عاماً) الذي يلعب لفلامنجو البرازيلي في اختبار للكشف عن المنشطات اثبت وجود مادة الكوكايين في عينته بعد مباراة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس في الخامس من أكتوبر الماضي.



ويحظر الأيقاف الذي سيبدأ تنفيذه من الخامس من نوفمبر 2017 قائد منتخب بيرو من خوض أي مباريات محلية أو دولية ما يعني أنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وقال الفيفا في بيان إن لجنة الانضباط التابعة له وجدت أن جيريرو خالف المادة السادسة من اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات.



وتأهلت بيرو لكأس العالم لأول مرة منذ 1982 بعد فوزها في الملحق العالمي على نيوزيلندا بدون جيريرو.