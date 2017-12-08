مدرب أوراوا يرفض الحديث عن مواجهة ريال مدريد

الرياض- الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 18:03 pm

رفض الياباني تاكافومي هوري مدرب فريق أوراوا الذي اختير أفضل مدرب في آسيا الأسبوع الماضي الحديث عن إمكانية مواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في دولة الأمارات.



وقال مدرب أوراوا :"تركيزنا الآن منصب فقط على مباراة الغد أمام الجزيرة الإماراتي، ولا توجد احتمالية واقعية حتى الآن لهذه المواجهة مع بطل أوروبا".



وتابع المدرب الياباني حديثه قائلاً ،"فريق الجزيرة قوي خاصة من الناحية البدنية، ونحن أمام فرصة حاسمة وجاهزون للعب بأفضل شكل ممكن أمام صاحب الضيافة".



ويستهل أوراوا بطل آسيا مشاركته في كأس العالم للأندية في أبوظبي بمواجهة الجزيرة بطل الإمارات غداً السبت، وفي حال فوزه سيلتقي مع ريال مدريد بطل أوروبا في الدور قبل النهائي.



واختبر أوراوا مستواه أمام أندية الخليج العربي عندما فرض التعادل 1-1 على الهلال السعودي في الرياض ثم هزمه 1-0 في اليابان ليحرز اللقب القاري الشهر الماضي.