الشباب ينهي الدور الأول بـ 13 نقطة في 13 مباراة

الرياض- الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 19:57 pm

عاد فريق الشباب إلى نتائجه المخيبة في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تلقى الهزيمة السادسة في 13 مباراة بالخسارة 1-0 أمام ضيفه الفيصلي اليوم الجمعة في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المحلي.



وجاء هدف الفيصلي في الدقيقة 37 عندما أرسل منصور حمزي، الذي ضرب مصيدة التسلل، تمريرة عرضية إلى إسلام سراج وضعها بسهولة في شباك التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب.



وحقق الفيصلي انتصاره السابع في 12 مباراة مقابل أربع هزائم فقط.



وتجمد رصيد الشباب، عند 13 نقطة في المركز التاسع مقابل 22 نقطة للفيصلي صاحب المركز الرابع الذي خاض 12 مباراة.



وخاض كارينيو مع الشباب 7 مواجهات سابقة لم ينتصر فيها، حيث خسر أمام الأهلي والفيحاء والفيصلي، وتعادل أمام كل من الرائد والفتح والهلال والاتحاد، في حين فاز في مواجهة وحيدة أمام التعاون في الجولة الماضية.