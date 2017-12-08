هوساوي وأبوابونا يدعمان الأهلي أمام أحد

جدة - الرياضية | Friday, 08 December 2017 - 21:00 pm

شارك الثنائي معتز هوساوي والنيجيري غودفري أبوابونا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الجماعية اليوم الجمعة، بعد إنتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.



ومن المنتظر أن يزج الأوكراني ريبروف مدرب الأهلي في الثنائي الدفاعي أمام فريق أحد يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.



وذكر حساب الأهلي في صفحته الرسمية بتويتر:" شارك الثنائي معتز هوساوي والنيجيري غودفري أبوا ابونا في تدريبات الفريق الأول الجماعية مساء اليوم بعد إنتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية".