الشهري يخطف فادي المحيط

الدمام ـ حسام النصر | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي الاتفاق مع فادي السهوان "19 عامًا"، قادمًا من نادي المحيط "درجة ثالثة".

وجــاء التــوقـيع مع السهوان الذي يلعب في أكثر من مركز، بينها قلب الدفاع بتوصية من سعد الشهري مـدرب الـفـريق الأولمبي في نادي الاتفاق.

وخضع السهوان لتجربة قبل شهريـن في الاتـفاق، وتسبـبـت الإصابة التي تعرض لها في تأخير التوقيع معه.

وخضع السهوان لعلاج متواصـل تحـت إشـراف طبيـب الفريـق الأول في نادي الاتفاق.

من جانبه، تمنى السهوان أن يكون عند حسن ظن إدارة الاتفاق، وأن يقدم ما يرضي طموحاتهم، موجهًا شكره لإدارة المحيط على تعاونها في عملية الانتقال، وعلى كل ما قدموه له خلال الأعوام الست التي وجد فيها مع المحيط.