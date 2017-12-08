بانصر يخلف العصيمي في قانونية آسيا

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 09 December 2017 - 00:00 am

قـرر الاتـحـاد الآسـيوي لـكرة القدم، تعيين الدكتور خالد بانصر عضوًا في لجنته القانونية، حتى نهاية دورته الحالية في 2019.

وجـاء تعيين بانصـر عضو الاتحاد السعودي ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، خلفًا لأحـمد العصيمي مـمثل اتحاد القدم في اللجنة الآسيوية سابقًا.

من جانبه، اعتبر عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي تعيين بانصر في الاتحاد الآسيوي، يأتي في إطار تمكين اتحاد القدم منسوبيه من الحضور الدولي الذي يوازي مكانة السعودية الكبيرة على كافة المستويات.

وأشار عزت إلى اعتزازه في دخول عدد من الطاقات السعودية في اللجان الإدارية والفنية والقانونية والإعلامية في المنظومات الدولية.